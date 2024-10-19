В сборной Сирии назвали место и дату матча против России

Удачи Фаталлах, который является менеджером сборной Сирии, высказался о предстоящем товарищеском матче против России. Команды пересекутся в следующем месяце на стадионе в Волгограде.

«Контракт ещё не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдёт в Волгограде», - цитирует Фаталлаха сайт «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о том, что в ноябре сборная России сыграет не только против Сирии, но и против Брунея.

Стоит сказать, что в октябре сбор российской национальной сборной прошёл без товарищеских матчей. Российскому футбольному союзу не удалось организовать игру.