Тренер Сейшельских островов: «Россия входит в топ-5 сборных»

Наставник сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи в разговоре с представителями СМИ поделился мнением об уровне национальной команды России.

«Россия - результативная сборная. Они еще на высоком уровне. Мы надеемся, что сможем сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем. Россия входит в первую пятерку», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России провела тренировочный сбор без товарищеского поединка. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина на выезде противостояли Вьетнаму. Россия одержала уверенную победу на стадионе в Ханое с счетом 3:0.