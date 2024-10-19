Черчесов хочет сыграть два матча против сборной России

Наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов высказал мнение о потенциальном товарищеском поединке против сборной России.
«Давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча - и там, и там», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что из-за проблемы с поиском соперника сборная России провела октябрьский тренировочный сбор без товарищеских матчей. Последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина сыграли в начале сентября против команды Вьетнама. Встреча состоялась на стадионе в Ханое и завершилась крупной победой россиян со счетом 3:0.
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