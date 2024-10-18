Тошич: «Проблем с организацией игры Сербия – Россия не будет»

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в его стране с лёгкостью может состояться матч Сербия – Россия. Другое дело, у сербской сборной очень плотный график.

«Идея игры в Белграде между командами хорошая. Другое дело, что сейчас наша команда играет в Лиге наций, а потом – отбор на чемпионат мира. Проблем с организацией не будет, но когда появится такая возможность, я не знаю», - делится Зоран с «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России уже более двух лет отстранена от официальных матчей. В марте команда России принимала сербов в Москве, обыграв участницу Евро-2024 с разгромным счётом – 4:0.