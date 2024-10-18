Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Тошич: «Проблем с организацией игры Сербия – Россия не будет»

18 Октября 2024 • 19:51 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в его стране с лёгкостью может состояться матч Сербия – Россия. Другое дело, у сербской сборной очень плотный график.

«Идея игры в Белграде между командами хорошая. Другое дело, что сейчас наша команда играет в Лиге наций, а потом – отбор на чемпионат мира. Проблем с организацией не будет, но когда появится такая возможность, я не знаю», - делится Зоран с «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России уже более двух лет отстранена от официальных матчей. В марте команда России принимала сербов в Москве, обыграв участницу Евро-2024 с разгромным счётом – 4:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Зоран Тошич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2026
Тошич: «Проблем с организацией игры Сербия – Россия не будет»
17:26 · Чемпионат мира 2026
Кения готова провести ответный матч с Россией в марте
17:07 · Чемпионат мира 2026
Головин рассказал, что отличает Карпина от европейских тренеров
14:25 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сейшельских островов хочет сыграть с Россией в 2025 году
12:45 · Россия. Премьер-лига
Фидлер: «Сборной России лучше сыграть против команды Медиалиги, чем с Пакистаном»
12:12 · Чемпионат мира 2026
Абаев: «Сборная России должна собираться и играть»
12:05 · Чемпионат мира 2026
Лукашенко хочет организовать ответный матч Беларуси и России
10:41 · Чемпионат мира 2026
В Беларуси заявили о готовности сыграть с Россией
10:22 · Чемпионат мира 2026
Черданцев высказал мнение о соперниках сборной России
10:07 · Чемпионат мира 2026
ЮАР не ведёт переговоров о матче против России
17 Октября
21:31 · Чемпионат мира 2026
Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026
19:52 · Чемпионат мира 2026
Известны города, в которых сборная России сыграет в ноябре слухи
18:47 · Чемпионат мира 2026
Президент «Сочи» ответил, может ли сборная России сыграть на «Фиште»
18:38 · Чемпионат мира 2026
В Афганистане высказались о матче против России
17:49 · Чемпионат мира 2026
Кан отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии
15:59 · Чемпионат мира 2026
Аршавин предложил экзотических соперников для сборной России
15:53 · Чемпионат мира 2026
Россия не сыграет с Пакистаном в ноябре
12:54 · Чемпионат мира 2026
Глебов высказался о товарищеском матче России против Сирии
12:11 · Чемпионат мира 2026
Назван возможный новый соперник сборной России
12:00 · Франция. Лига 1
Кафанов ответил, получит ли Сафонов вызов в сборную России
10:01 · Чемпионат мира 2026
Ротенберг заявил, что Сочи может принять матч сборной России
08:36 · Чемпионат мира 2026
Глава «Зенита» - о сборной: «Глупо бросать камни в сторону РФС» 1
07:40 · Чемпионат мира 2026
Морган оценил назначение Тухеля в сборную Англии
07:34 · Чемпионат мира 2026
Легенда «Ливерпуля» выступил против назначения Тухеля в сборную Англии
02:25 · Аргентина
Лаутаро Мартинес поддерживает намерение Месси сыграть на ЧМ-2026
Все новости