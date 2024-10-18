Кения готова провести ответный матч с Россией в марте

Ник Мвендва, который занимает пост президента Федерации футбола Кении, высказался о возможном проведении товарищеского матча против России.

«Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», - цитирует Мвендва Sport24.

Напомним, что сборные России и Кении осенью прошлого года проводили товарищеский матч в Турции. Тогда команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло горел счёт 2:2.

Из-за санкций сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.