Головин рассказал, что отличает Карпина от европейских тренеров

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился информацией о том, чем наставник сборной России Валерий Карпин отличается от топовых тренеров Европы.

По словам Головина, Карпин много общается с футболистами на разные темы, даже узнает как дела в семье.

— В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера — только футбол, ничего лишнего, — цитирует Головина «РИА Новости Спорт».

В этом сезоне 28-летний полузащитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Напомним, в октябре сборная России провела учебно-тренировочный сбор, но не провела ни одной товарищеской игры. Ожидается, что в следующем месяце команда Карпина сыграет два контрольных поединка.