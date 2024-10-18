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Головин рассказал, что отличает Карпина от европейских тренеров

18 Октября 2024 • 17:07 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился информацией о том, чем наставник сборной России Валерий Карпин отличается от топовых тренеров Европы.

По словам Головина, Карпин много общается с футболистами на разные темы, даже узнает как дела в семье.

— В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера — только футбол, ничего лишнего, — цитирует Головина «РИА Новости Спорт».

В этом сезоне 28-летний полузащитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Напомним, в октябре сборная России провела учебно-тренировочный сбор, но не провела ни одной товарищеской игры. Ожидается, что в следующем месяце команда Карпина сыграет два контрольных поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Карпин Сборная России Александр Головин ещё теги
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