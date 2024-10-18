Сборная Сейшельских островов хочет сыграть с Россией в 2025 году

В обозримом будущем сборная России может провести товарищеский матч против экзотического соперника – против Сейшельских островов. Об этом рассказал Ральф Жан-Луи – главный тренер национальной команды Сейшельских островов. По его словам, игра может пройти в следующем году.

«Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат», - цитирует Жана-Луи «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА уже более двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.