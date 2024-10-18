Абаев: «Сборная России должна собираться и играть»

Экс-вратарь столичного «Локомотива» Илья Абаев поделился мыслями о целесообразности товарищеских матчей сборной России.

«Сборная должна играть и собираться. Конечно, поиск соперника - это проблема. Я сам связан с юношеской национальной командой, поэтому знаю, что она действительно есть», - приводит слова Абаева Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ноябре сборная России может встретиться с национальными командами Сирии и Брунея. Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели против Вьетнама в Ханое. Российская сборная на классе разобралась с соперником, выиграв со счетом 3:0.