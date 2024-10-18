Лукашенко хочет организовать ответный матч Беларуси и России

Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко высказал свое мнение по возможному ответному матчу против национальной команды России.

«Нам не только интересен, но и нужен ответный матч с Россией», - приводит слова Лукашенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в июне сборные Беларуси и России провели контрольную встречу в Минске. В том поединке подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Ранее в прессе сообщалось о двух потенциальных спаррингах российской сборной в ноябре. Команда Карпина может встретиться со сборными Брунея и Сирии. В последнем спарринге россияне одолели Вьетнам (3:0).