В Беларуси заявили о готовности сыграть с Россией

Сергей Ковальчук, который является министром спорта Беларуси, дал комментарий относительно возможного товарищеского поединка против национальной команды России.
«Игра возможна! Никаких проблем не будет. Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря. Нужно, чтобы федерации обсудили это», - передает слова министра «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборные России и Беларуси встречались в июне нынешнего года. В том поединке подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Последнюю товарищескую игру российская команда провела с Вьетнамом. Россия уверенно переиграла соперника со счетом 3:0.
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