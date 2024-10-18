Черданцев высказал мнение о соперниках сборной России

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о товарищеских поединках национальной сборной России.

«Я бы без иронии относился к нашим последним соперникам. Неважно, какое имя у команды, главное, чтобы команда играла», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама на выезде. Российские футболисты одержали уверенную победу в Ханое со счетом 3:0.