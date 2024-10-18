ЮАР не ведёт переговоров о матче против России

Мнинава Нтлоко, являющийся директором по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации, высказался о возможном проведении товарищеской игры со сборной России.

«На данный момент ЮАФА не ведут переговоров с РФС по товарищескому матчу. Возможны ли игры в будущем? Все будет зависеть от свободных дат и предложений», - приводятся слова Нтлоко на страницах Sport24.

Напомним, что в октябре национальная команда России провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу над Вьетнамом со счетом 3:0. Спарринг прошел на стадионе в Ханое.