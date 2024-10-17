Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии на чемпионате мира в 2026 году.

«Я не забегаю вперёд, а стараюсь наслаждаться каждым днём. Когда придёт время, будет видно, я не люблю торопить события. Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне, чувствовать себя хорошо и быть счастливым. Я смотрю на ситуацию шире, чем просто – поеду я на чемпионат мира или нет», - цитирует Месси издание Marca.

Напомним, что прошлый чемпионат мира сборная Аргентины выиграла. Команда Лионеля Скалони в финале обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.