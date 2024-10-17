Стали известны города, в которых национальная сборная России проведёт свои ноябрьские матчи против команд Брунея и Сирии.

По информации телеканала «Матч ТВ», игру с Брунеем россияне проведут в Сочи на арене «Фишт». Матч с сирийцами примет «Волгоград Арена».

Тем не менее, по матчу с «Сочи» у РФС есть опасения.

«Они касаются состояния газона, но РФС рассчитывает, что на арене «Фишт» его смогут привести в порядок. Игре с сирийцами ничего помешать не должно», - отмечает источник.

Примерная дата матча Россия – Бруней 15 ноября, дата матча Россия – Сирия – 19 ноября. В прошедший октябрьский сбор сборная России не проводила матчей.