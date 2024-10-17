Президент «Сочи» ответил, может ли сборная России сыграть на «Фиште»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос, может ли сборная России провести товарищеский матч на стадионе «Фишт».

«Сборная может сыграть в Сочи. Если будет такое пожелание и установка, мы все организуем», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, в октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча, так как не удалось найти соперника.

Ожидается, что в ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Сирией и Брунеем. Один из матчей должен пройти в Волгограде 18 ноября.

Последний раз футболисты отечественной команды выходили на поле в сентябре, когда одолели на выезде Вьетнам со счетом 3:0.