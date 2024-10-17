В Афганистане высказались о матче против России

Сборная Афганистана не сможет провести товарищескую игру против национальной команды России в ближайшем будущем. Об этом проинформировал пресс-атташе федерации футбола Фируз Машуф.

«Матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен. У нас нет главного тренера в сборной. Для начала нам нужно найти нового специалиста», - передает слова Машуфа Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что сборная России может сыграть против Брунея и Сирии в следующем месяце.

Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели с командой Вьетнама. Сборная России одержала крупную победу со счетом 3:0.