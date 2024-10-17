Кан отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии

Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал назначение соотечественника Томаса Тухеля на пост рулевого сборной Англии.

«Мои поздравления английской сборной. Хочу пожелать Тухелю успехов на новом месте работы, но за исключением матчей с Германией», - оставил сообщение легендарный голкипер в социальных сетях.

Ранее футбольная федерация Англии отрапортовала о договоренности с Тухелем. Немецкий тренер начнет работать с национальной командой с 2025 года. Предыдущим местом работы Томаса была мюнхенская «Бавария».

Добавим, что в настоящий момент и. о. главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.