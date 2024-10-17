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Аршавин предложил экзотических соперников для сборной России

17 Октября 2024 • 15:59 Комментировать

Из-за санкций в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Находить соперников для этих игр непросто – так, например, октябрьский сбор национальной команды прошёл вовсе без матчей. Андрей Аршавин, экс-футболист сборной России, предложил для команды экзотических соперников.

«Мальдивы, Мальдивы! «Матч ТВ» надо обязательно сделать студию на бровке. Можно из моря не выходить (смеётся). Мечтаю. Это апогей! Что там ещё? Сейшелы и Маврикий», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Имена соперников сборной России на ноябрь ещё не были объявлены.

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