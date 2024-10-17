Россия не сыграет с Пакистаном в ноябре

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, высказался на тему возможного товарищеского матча сборной России против Пакистана. По словам Митрофанова, такая игра не состоится в ноябре.

«Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договорённости на ноябрь», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов добавил, что имена сборной России на ноябрь будут объявлены после согласований с ФИФА и подписания нужных документов.

Напомним, что октябрьский сбор сборной России прошёл без товарищеских матчей.