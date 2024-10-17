Глебов высказался о товарищеском матче России против Сирии

Футболист сборной России и «Ростова» Данил Глебов дал комментарий относительно возможного товарищеского матча против национальной команды Сирии в ноябре.
«Если договорятся - кайф! Нужно больше делать акцент не на том, с кем сборная играет, а на том, что для людей в регионах это праздник», - передает слова полузащитника «РИА Новости Спорт».
Октябрьский тренировочный сбор национальной команды прошел без товарищеских поединков. Сборная могла сыграть против Пакистана, однако сторона соперника отказалась от матча. В последней контрольной встрече подопечные Карпина одержали гостевую победу над Вьетнамом со счетом 3:0.
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