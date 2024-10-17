Назван возможный новый соперник сборной России

Сборная Замбии может стать спарринг-партнером национальной команды России. Об этом рассказал представитель Министерства молодежи и спорта страны Джон Чибвана Зулу.

«Мы обсуждали возможность проведения матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025-м», - приводит слова Зулу «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что сборная России может сыграть в следующем месяце против команд Брунея и Сирии.

Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели с Вьетнамом. Встреча состоялась в Ханое и завершилась со счетом 3:0.