Ротенберг заявил, что Сочи может принять матч сборной России

Борис Ротенберг, являющийся президентом «Сочи», дал комментарий относительно возможного проведения поединка сборной России на стадионе «Фишт».
«Если надо будет, организуем. Пока из РФС не связывались. Думаю, полные трибуны гарантированы. Вспомните чемпионат мира 2018 года», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Вьетнама на сентябрьском тренировочном сборе. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу на стадионе в Ханое со счетом 3:0.
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