Глава «Зенита» - о сборной: «Глупо бросать камни в сторону РФС»

Александр Медведев, который является председателем правления «Зенита», дал комментарий по поводу отсутствия контрольных поединков у сборной России в этом месяце.

«На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее. Глупо бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала играть», - приводит слова Медведева Metaratings.ru.

Последний товарищеский поединок национальная команда России провела против сборной Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу на выезде со счетом 3:0.