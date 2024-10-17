Морган оценил назначение Тухеля в сборную Англии

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал назначение немца Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии. Он начнет работать с командой в 2025 году.

«Если кто-то до сих пор считает, что главным тренером нужно было назначить англичанина, он витает в облаках. Назначение Тухеля реально впечатляет. Это отличный выбор», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что предыдущим местом работы немецкого специалиста была мюнхенская «Бавария». Он покинул этот клуб в мае текущего года.

В настоящий момент и. о. наставника сборной Англии является Ли Карсли.