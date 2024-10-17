Легенда «Ливерпуля» выступил против назначения Тухеля в сборную Англии

Легенда «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Могу сказать, что я не самый патриотичный человек. Но я считаю, что нашу сборную должен тренировать английский наставник. В данный момент у команды хороший тренер», - цитирует эксперта портал Goal.com.

В среду, 16 октября, Федерация футбола Англии объявила о договоренности с Тухелем. Немецкий специалист приступит к работе в национальной команде с 2025 года. И. о. главного тренера «трёх львов» сейчас является Ли Карсли.