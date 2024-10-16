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Кто хочет играть со сборной России: разбираем все варианты

16 Октября 2024 • 23:26 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Пакистан
14.11 19:00

В футбольном мире сборная России оказалась в непривычной ситуации. Отстраненная от официальных международных турниров, команда Валерия Карпина ищет возможности для товарищеских матчей. Рассмотрим, кто готов выйти на поле против россиян.

Бурунди: неожиданный интерес

Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге выразил заинтересованность в проведении матча. "Мы понимаем сложность ситуации, но наша сборная готова сыграть с Россией", - заявил Муенге. Однако он подчеркнул, что многое будет зависеть от предложенных РФС условий.

Куба: попытка реванша

После матча в Волгограде, завершившегося со счетом 8:0 в пользу России, кубинцы неожиданно проявили инициативу. Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс сообщил о планах провести ответный матч на Кубе. Согласитесь, довольно интересный опыт для нашей сборной - сыграть в непривычных климатических условиях.

Сирия: ближневосточный вектор

В ноябре в России запланирован матч со сборной Сирии. Любопытное противостояние, учитывая, что сирийский футбол не слишком хорошо известен российским болельщикам.

В списке потенциальных соперников России фигурируют и весьма неожиданные команды. Так, интерес к матчу проявили представители Занзибара. Королевство Бруней также выразило желание сыграть с россиянами.

Не обошлось и без отказов. Сборные Пакистана, Танзании, Замбии и Таджикистана по разным причинам не смогли организовать матчи с Россией в ближайшее время. Это привело к сокращению октябрьского сбора национальной команды, что, безусловно, не может не вызывать сожаления.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин относится к играм, не входящим в календарь ФИФА, с определенной долей скептицизма. «Если бы знали точную ситуацию, возможно, отменили бы сборы», - отметил наставник.

По словам председателя Контрольно-ревизионной комиссии РФС Ивана Перонко, на содержание всех сборных уходит около двух миллиардов рублей в год. Сей факт объясняет стремление РФС проводить матчи даже с не самыми очевидными соперниками.

Ситуация вокруг сборной России остается неоднозначной. С одной стороны, команда получает возможность играть с необычными соперниками, что может обогатить ее тактический арсенал. С другой - уровень оппозиции вызывает вопросы у специалистов и болельщиков.

Но давайте посмотрим на это под другим углом. Кто знает, может быть, именно сейчас, играя с Бурунди, Кубой или Сирией, наша сборная нащупает ту самую игру, которая позволит ей в будущем громить признанных грандов? Может быть, из этих матчей вырастут новые звезды, способные затмить признанных мастеров?

И пусть сегодня нам кажется, что сборная России оказалась на обочине мирового футбола, завтра она может оказаться в его авангарде. Нужно только верить, работать и использовать каждый шанс, каждую игру, чтобы стать лучше. И пусть наш путь сейчас лежит через Бурунди и Кубу – это наш путь, и мы пройдем его с высоко поднятой головой.

Арташес ВАГАНЯНЦ
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сирии сборная Кубы Сборная Бурунди ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vandalism
17 Октября 2024 в 00:10
Ничего смешнее этого придумать просто невозможно
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