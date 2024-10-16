Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В сборной Пакистана ждут ответа от РФС по поводу очного матча

16 Октября 2024 • 20:54 Комментировать

В сборной Пакистана по-прежнему ждут ответа от Российского футбольного союза (РФС) по поводу потенциального товарищеского матча коллективов.

«Федерация футбола Пакистана до сих пор не получила ответа от РФС. Перенос товарищеского матча на 2025 год? Все зависит от ответа РФС. Остаётся лишь ждать», - цитирует «Спорт-Экспресс» Махуммада Яшала, менеджера пакистанской сборной.

Напомним, что матч против пакистанской команды, одной из слабейших в АФК и в мире обсуждался в рамках прошедшего октябрьского сбора. На нём к сборной России так и не оказалось соперников. В ноябре планируются матчи со сборными Сирии и Брунея.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Пакистана Махуммад Яшал ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн извинился после 1:5 «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
20:54 · Чемпионат мира 2026
В сборной Пакистана ждут ответа от РФС по поводу очного матча
19:13 · Англия. Премьер-лига
Королевская семья одобрила назначение Тухеля
17:41 · Чемпионат мира 2026
Месси установил рекорд отбора на чемпионат мира 1
16:19 · Англия. Премьер-лига
Корнеев: «Тухелю понадобится время, чтобы перестроиться»
13:45 · Чемпионат мира 2026
Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси 1
13:40 · Чемпионат мира 2026
Тренер оценил игру Месси после 3+2 1
13:00 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер сборной России отреагировал на назначение Тухеля на пост главного тренера Англии эксклюзив
12:29 · Чемпионат мира 2026
В Англии прокомментировали назначение Тухеля
12:10 · Чемпионат мира 2026
Тухель высказался после назначения в сборную Англии
11:26 · Чемпионат мира 2026
Месси побил рекорд Луиса Сауреса 2
10:49 · Чемпионат мира 2026
Фердинанд прокомментировал возможное назначение Тухеля в сборную Англии
09:28 · Чемпионат мира 2026
Месси приблизился к Роналду в рейтинге лучших бомбардиров сборных 1
08:19 · Чемпионат мира 2026
Месси прокомментировал свою игру после победы 6:0
07:57 · Чемпионат мира 2026
Месси: «Это могут быть мои последние матчи» 3
07:46 · Чемпионат мира 2026
Месси высказался после победы Аргентины 6:0
07:38 · Чемпионат мира 2026
Бразилия разгромила Перу, Рафинья сделал дубль
07:32 · Чемпионат мира 2026
Хет-трик и дубль по ассистам Месси: Аргентина вынесла соперника 6:0 3
03:57 · Чемпионат мира 2026
Месси оформил 1+2 за один тайм в матче Аргентина – Боливия
03:36 · Чемпионат мира 2026
Месси забил 110-й гол за сборную Аргентины
02:36 · Чемпионат мира 2026
Месси и Лаутаро – в старте сборной Аргентины на матч с Боливией
02:28 · Чемпионат мира 2026
Хамес возглавил список лучших ассистентов южноамериканской квалификации ЧМ-2026
00:29 · Чемпионат мира 2026
Тухель получит бонус, если выиграет ЧМ-2026 со сборной Англии
15 Октября
22:33 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
16:54 · Чемпионат мира 2026
Баринов рассказал, кого всегда рад видеть в сборной России
13:57 · Чемпионат мира 2026
Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду
Все новости