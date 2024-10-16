В сборной Пакистана ждут ответа от РФС по поводу очного матча

В сборной Пакистана по-прежнему ждут ответа от Российского футбольного союза (РФС) по поводу потенциального товарищеского матча коллективов.

«Федерация футбола Пакистана до сих пор не получила ответа от РФС. Перенос товарищеского матча на 2025 год? Все зависит от ответа РФС. Остаётся лишь ждать», - цитирует «Спорт-Экспресс» Махуммада Яшала, менеджера пакистанской сборной.

Напомним, что матч против пакистанской команды, одной из слабейших в АФК и в мире обсуждался в рамках прошедшего октябрьского сбора. На нём к сборной России так и не оказалось соперников. В ноябре планируются матчи со сборными Сирии и Брунея.