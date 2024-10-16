Месси установил рекорд отбора на чемпионат мира

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины разнесла Боливию в отборе на чемпионат мира – 2026 со счётом 6:0. Главным героем футбольного вечера стал Лионель Месси, который оформил хет-трик и отдал два голевых паса на партнёров.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, Месси стал первым в истории футболистом с тремя хет-триками в отборах на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ.

Два из трёх этих хет-триков Месси делал в матчах против Боливии (сентябрь 2021, октябрь 2024), а ещё один – в матче против Эквадора (октябрь 2017).

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