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Дубль Мохебби, ассисты Угальде и дисквалификация Даку: Как легионеры РПЛ сыграли за свои сборные в октябре

16 Октября 2024 • 14:00 Комментировать
Иран
4:1
Катар

Завершился октябрьский международный перерыв – национальные сборные провели свои матчи в этом месяце. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» повествует, как сыграли легионеры клубов РПЛ за свои национальные команды. В зонах УЕФА и КОНКАКАФ проводились матчи Лиги наций, в Южной Америке и Азии – квалификация к чемпионату мира 2026 года, в Африке – отбор на КАН-2025. Кое-где были и товарищеские встречи. Матчи юношеских и молодёжных сборных не учитывались. В скобках указаны итоговые счета матчей.

«Краснодар»

Защитник Георгий Арутюнян и атакующий полузащитник Эдуард Сперцян сыграли за Армению против Северной Македонии (0:2). Арутюнян вышел на замену на 65-й минуте, Сперцян провёл весь матч. Арутянян сыграл и до этого – против Фарерских островов (2:2) провёл на поле время от звонка до звонка. Хавбек Кевин Пина Ленини провёл полные игры за Кабо-Верде против Ботсваны (два поражения по 0:1).

Полузащитник Кевин Кастаньо отметился матчем за сборную Колумбии против команды Боливии (0:1), в котором получил жёлтую карточку на 51-й минуте, а заменён был на 63-й. Нападающий колумбийцев Джон Кордоба вступил в эту игру на 23-й минуте вместо травмировавшегося партнёра. В следующем матче – против Чили (4:0) – Кордоба отыграл первый тайм, где получил жёлтую карточку на 37-й минуте и забил в добавленное время гол, отменённый из-за офсайда.

«Локомотив»

Защитник Сесар Монтес отметился выступлениями за Мексику в товарищеских матчах: против «Валенсии» (2:2), где был заменён на 55-й минуте, и против США (2:0), который отыграл полностью. Эдгар Севикян выходил за сборную Армении на 67-й и 74-й минутах матчей против Фарерских островов (2:2) и Северной Македонии (0:2) соответственно. Наир Тикнизян провел те матчи от начала до конца.

«Зенит»

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл от «А» до «Я» матчи с Австрией (0:4) и Словенией (0:1). В первом из них он получил жёлтую карточку на 65-й минуте, во втором – на 75-й. Из-за дисквалификации Алип пропустит следующий матч Казахстана в Лиге наций, который будет в ноябре с Австрией. Пропустит следующий матч своей сборной и сербский защитник Страхинья Эракович (против Швейцарии). Он получил решающую в этом плане жёлтую карточку на 38-й минуте игры с Испанией (0:3). Провёл Эракович за Сербию 90 минут и в этом матче, и в предыдущем – со Швейцарией (2:0).

ЦСКА

Полузащитник Саша Зделар сделал для сборной Сербии голевую передачу на Александара Митровича на 61-й минуте, выйдя на замену на восемь минут раньше (как раз был установлен итоговый счёт 2:0 против Швейцарии). В матче с Испанией (0:3) Зделар провёл на поле 64 минуты начиная с первой.

Нападающий Секу Койта выходил на замены за сборную Мали в обоих матчах против Гвинеи-Бисау (сначала 1:0, затем 0:0). В первом случае – на 59-й минуте, во втором – на 62-й. Форвард Аббосбек Файзуллаев менялся в двух играх сборной Узбекистана – с Ираном (0:0) и ОАЭ (1:0). На 71-й и 90-й минутах соответственно. Как видно, повреждение не помешало ему выйти на поле в матче с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

«Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна вышел за Парагвай в старте против Эквадора (0:0) и на 80-й минуте против Венесуэлы (2:1). Колумбийский олузащитник Хорхе Карраскаль появился на замену на 77-й минуте игры с Чили (4:0). Нападающий Муми Нгамалё выходил за Камерун на замены на 64-й и 84-й минутах матчей с Кенией (4:1 и 1:0).

«Спартак»

Защитник Миенти Абена отыграл за Суринам целиком матч с Гайаной (5:1). Фланговый игрок Олег Рябчук провёл за Молдову полные матчи против Андорры (2:0) и Мальты (0:1). Во втором случае отметился жёлтой карточкой на 30-й минуте. Полузащитник Кристофер Мартинс провёл также целиком матч за Люксембург с Болгарией (0:0) – с предупреждением на 27-й минуте. Тео Бонгонда был заменён в составе ДР Конго на 90+3-й минуте против Танзании (1:0) и на 72-й минуте также против Танзании (2:0), получив жёлтую карточку на 64-й.

Нападающий Манфред Угальде блеснул голевыми передачами в двух матчах за Коста-Рику. В игре с Суринамом (1:1) спартаковец отдал результативный пас открывшему счёт Хосимару Алькосеру на 12-й минуте, был наказан жёлтой карточкой на 26-й и заменился на 62-й. Против Гватемалы (3:0). Угальде ассистировал Уоррену Мадригалу – снова на быстрый гол, первый в матче (на 9-й минуте). В оставшееся время Манфред не получал карточек и не менялся.

«Рубин»

Защитник Рустам Ашурматов сыграл за сборную Узбекистана полный матч против Ирана (0:0) с «горчичником» на 90+7-й минуте. Черногорский защитник Игор Вуячич обошёлся без жёлтых карточек в целых играх с Турцией и Уэльсом (по 0:1). Полузащитник Иву Угочукву провёл в футболке сборной Армении полные встречи с Фарерскими островами (2:2) и Северной Македонией (0:2), в которой схлопотал предупреждение на 21-й минуте.

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Албанский нападающий Мирлинд Даку заработал себе дисквалификацию на ноябрьский матч с Чехией. В октябре против чехов (0:2) он вышел в старте, получил жёлтую на 44-й и заменился на 65-й. В игру с Грузией Даку вступил на 66-й, а предупреждение досталось ему на 77-й. Кстати, Даку недоступен на ближайший матч и для «Рубина» (против московского «Динамо») также по причине перебора жёлтых карточек. Сербский форвард Никола Чумич появлялся на замены на 88-й минуте против Швейцарии (2:0) и на 64-й против Испании (0:3).

«Акрон»

Хавбек сборной Северной Македонии Боян Димоски провёл на поле в общей сложности 90 минут в матчах с Латвией (3:0) и Арменией (2:0). В первой игре вышел на замену на 55-й и получил жёлтую карточку на 61-й, а во второй игре покинул поле на 54-й. Полузащитник Роберто Фернандес отыграл со старта 67 минут за Боливию против Аргентины (0:6). Нападающий Жилсон    Тавареш Беншимол проиграл полные матчи за сборную Кабо-Верде против национальной команды Ботсваны (0:1 и 0:1).

«Ростов»

Вратарь Рустам Ятимов провёл целиком за Таджикистан против Филиппин матч за третье место на Кубке Короля Таиланда (0:3). Один из голов таджикистанцы пропустили из-за ошибки Ятимова. Иранский нападающий Мохаммад Мохебби заменился на 55-й минуте игры с Узбекистаном (0:0) и оформил дубль в ворота Катара (4:1), забив там на 65-й и 90+8-й минутах, а жёлтую карточку получил раньше – на 51-й. На 84-й минуте Мохебби провёл незасчитанный гол из офсайда. Оффтоп: также дубль за Иран сделал бывший нападающий не только «Ростова», но ещё «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун. Один из своих голов Мохебби забил именно с его передачи.

«Крылья Советов»

Крайний защитник Кирилл Печенин провёл от звонка до звонка за Беларусь матчи с Северной Ирландией (0:0) и Люксембургом (1:1). Против североирландцев не обошёлся без жёлтой карточки на 18-й минуте.

«Динамо» Махачкала

Нападающий сборной Ирана Джавад Мохаммад Хоссейннеджад вышел на замену на 90+1-й минуте игры против Катара (4:1).

«Пари НН»

Форвард Жозе Зе Турбо появлялся на замены за Гвинею-Бисау. Когда его сборная потерпела поражение от Мали (0:1), на 80-й минуте. Когда его сборная сыграла с Мали вничью (0:0), на 84-й.

«Химки»

Панамский защитник Эдгардо Фаринья был заменён на 61-й минуте игры с США (0:2) из-за травмы.

«Факел»

Молдавского полузащитника Никиту Моцпана заменили на 57-й минуте матча с Андоррой (2:0). Там он получил жёлтую карточку на 26-й минуте.

«Оренбург»

Иранский полузащитник Мохаммад Горбани вступил на 85-й минуте в игру Ирана с Катаром (4:1). Боснийский хавбек Иван Башич был заменён в перерыве матча против Германии (1:2) и вышел на замену на 79-й минуте встречи с Венгрией (0:2).

«Ахмат»

Защитник Надер Гандри вышел на замену на 86-й минуте за Тунис против Коморских островов (0:1). Нападающий Максим Самородов провёл в игре второй тайм за Казахстан в матче с Австрией (0:4).

Кирилл Иванцов

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