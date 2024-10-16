Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси

Рулевой национальной сборной Аргентины Лионель Скалони озвучил единственную просьбу к звёздному нападающему Лионелю Месси.

«Пускай Месси выступает так долго, как только может. Это единственное, о чём я его прошу. Потому что наблюдать за ним на поле и иметь его в своей команде – одно удовольствие», - сказал Скалони журналистам после победы 6:0.

Напомним, что Аргентина в ночь на среду разгромила в отборе на чемпионат мира Боливию. Лионель Месси оформил хет-трик, а также записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

В ноябре сборная Аргентины будет играть против Парагвая и Перу.

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