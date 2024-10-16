Тренер оценил игру Месси после 3+2

В ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины разгромила Боливию в отборе на чемпионат мира – 2026 со счётом 6:0. Лионель Месси поучаствовал в пяти из шести голов команды, оформив хет-трик и два результативных паса на партнёров. Комментарий по поводу выступления Месси дал главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

«Месси никогда не перестаёт меня удивлять. В какой-то момент я сел и сказал Пабло Аймару: «Это чудесно». Наслаждаюсь этим – возможностью сидеть на скамейке и смотреть, что Месси делает, и как команда его поддерживает. Это что-то прекрасное», - сказал Скалони журналистам.