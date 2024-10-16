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Чемпионат мира 2026

Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая

16 Октября 2024 • 13:34 Комментировать (4)

На страницах авторитетного портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов чемпионата мира – 2026. На вершине этого рейтинга произошла перестановка – сборная Аргентины опустилась с первого места на второе. Именно «альбиселесте» с Лионелем Месси в составе выиграли кубок мира на прошлом турнире.

На первое же место рейтинга фаворитов вырвалась сборная Испании, которая в этом году выиграла чемпионат Европы. Тройку в списке фаворитов турнира замыкает сборная Германии.

Дальше в топ-10 идут сборные Англии, Италии, Франции, Колумбии, Португалии, Бразилии и Нидерландов.

Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (4) Все комментарии
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Владислав Ивлев
16 Октября 2024 в 15:33
Бред.. Рано рейтинги делать.. До чемпионата мира более полутора года.. Многое ещё в сборных изменится..
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snk6565
16 Октября 2024 в 14:20
Иначе, как бредом подобные рейтинги не назовешь...хватает же ума у "авторитетных" изданий заниматься подобной ерундой...одно "Аргентина с карлой в 2026 году" звучит бредово
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Андрей Трунов
16 Октября 2024 в 13:51
Бразилия не зарешает?
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Владислав Ивлев
16 Октября 2024 в 15:33
Нынешняя их сборная не зарешает никак..
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