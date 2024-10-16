Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая

На страницах авторитетного портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов чемпионата мира – 2026. На вершине этого рейтинга произошла перестановка – сборная Аргентины опустилась с первого места на второе. Именно «альбиселесте» с Лионелем Месси в составе выиграли кубок мира на прошлом турнире.

На первое же место рейтинга фаворитов вырвалась сборная Испании, которая в этом году выиграла чемпионат Европы. Тройку в списке фаворитов турнира замыкает сборная Германии.

Дальше в топ-10 идут сборные Англии, Италии, Франции, Колумбии, Португалии, Бразилии и Нидерландов.

Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100