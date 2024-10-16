В Англии прокомментировали назначение Тухеля

«Мы довольны этим назначением. Сборную Англии возглавил один из лучших тренеров мира. Тухель и его команда сконцентрированы на том, чтобы помочь нам победить на ЧМ-2026. С нетерпением ждем начала работы Томаса в январе», - передает слова руководителя пресс-служба FA.