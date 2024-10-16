В Англии прокомментировали назначение Тухеля

Марк Буллингем, который является гендиректором FA, прокомментировал назначение немца Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
«Мы довольны этим назначением. Сборную Англии возглавил один из лучших тренеров мира. Тухель и его команда сконцентрированы на том, чтобы помочь нам победить на ЧМ-2026. С нетерпением ждем начала работы Томаса в январе», - передает слова руководителя пресс-служба FA.
Ранее было объявлено, что немецкий наставник начнет работать с национальной командой Англии со следующего года. Предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария».
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