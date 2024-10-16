Тухель высказался после назначения в сборную Англии

Бывший наставник «Баварии» и «Челси» Томас Тухель дал комментарий после назначения на пост главного тренера сборной Англии. Специалист приступит к работе с 2025 года.

«Я очень горд возглавить эту команду. У меня сложилась связь с этой страной. Мы приложим максимум, чтобы сборная Англии добилась успеха. Благодарю местную федерацию футбола за оказанное доверие. С нетерпением жду начала нашего общего пути», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба FA.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли. Он принял команду после ухода Гарета Саутгейта. Специалист покинул национальную команду по окончании Евро-2024.