В сборной Англии определились с новым наставником. Пост главного тренера национальной команды займет известный немецкий специалист Томас Тухель. Он возглавит «трёх львов» с 2025 года, об этом рапортует пресс-служба сборной.

Напомним, что предыдущим местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария». Специалист покинул пост наставника немецкого гранда весной нынешнего года. Также в его карьере были лондонский «Челси», французский «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и другие клубы.

Добавим, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.