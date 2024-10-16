Месси побил рекорд Луиса Сауреса

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в поединке против национальной команды Боливии в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» одержали крупную победу со счетом 6:0.

Месси в этой встрече отметился тремя голами и двумя ассистами. Он стал первым игроком, которому удалось сделать пять результативных действий в матче квалификации ЧМ в Южной Америке, об этом сообщает Opta. В 2011 году уругваец Луис Суарес отметился четырьмя голевыми действиями в игре с Чили.

После победы Аргентина набрала 22 балла и занимает первое место в турнирной таблице отборочного раунда.