Фердинанд прокомментировал возможное назначение Тухеля в сборную Англии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о возможном назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Игрокам понравится работать с ним. Тухель способен воодушевить эту команду. Думаю, уже в первый день после своего назначения Томас расскажет футболистам, как собирается выигрывать трофеи», - передает слова эксперта The Mirror.

Напомним, что сборная Англии заняла второе место на чемпионате Европы – 2024, состоявшемся в Германии. После завершения престижного турнира пост главного тренера команды покинул Гарет Саутгейт. И. о. наставника «трёх львов» сейчас является Ли Карсли.