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Чемпионат мира 2026

Месси приблизился к Роналду в рейтинге лучших бомбардиров сборных

16 Октября 2024 • 09:28 Комментировать

В ночь с 15 на 16 октября состоялся поединок отбора чемпионата мира – 2026 между сборными Аргентины и Боливии. Встреча завершилась крупной победой «альбиселесте» со счетом 6:0.

В прошедшей встрече тремя забитыми мячами отметился 37-летний нападающий Лионель Месси. Благодаря этому хет-трику Лео обошел иранца Али Даеи (109), с которым делил второе место в рейтинге лучших бомбардиров сборных. Сейчас в активе Лионеля 112 забитых мячей в составе «альбиселесте».

Первое место в этом списке занимает звездный португалец Криштиану Роналду. 39-летний центрфорвард наколотил 133 мяча в 216 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ещё теги
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