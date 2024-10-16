Месси прокомментировал свою игру после победы 6:0

«Люблю, когда болельщики скандируют мое имя. Нам очень нравится проводить матчи на родине. Я всем доволен. Несмотря на возраст, чувствую себя прекрасно, хочу и дальше помогать команде. Нужно продолжать наслаждаться», - передает слова 37-летнего нападающего газета Marca.