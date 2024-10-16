Месси прокомментировал свою игру после победы 6:0

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое выступление в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026 против национальной команды Боливии.
«Люблю, когда болельщики скандируют мое имя. Нам очень нравится проводить матчи на родине. Я всем доволен. Несмотря на возраст, чувствую себя прекрасно, хочу и дальше помогать команде. Нужно продолжать наслаждаться», - передает слова 37-летнего нападающего газета Marca.
Напомним, что встреча прошла в Аргентине и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0. Месси в этом матче отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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