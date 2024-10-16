Месси: «Это могут быть мои последние матчи»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался касательно своего будущего после победного матча с Боливией в отборочном раунде чемпионата мира – 2026.
«У меня нет определенных сроков в национальной команде. Люблю наслаждаться игрой и ощущать любовь болельщиков. Знаю, что это могут быть мои последние матчи. Хочу успешно завершить этот год и двигаться шаг за шагом», - передает слова 37-летнего нападающего газета Marca.
Напомним, что Аргентина разгромно обыграла Боливию со счетом 6:0. В прошедшем противостоянии Месси забил три гола и сделал две результативные передачи.
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