Месси: «Это могут быть мои последние матчи»

«У меня нет определенных сроков в национальной команде. Люблю наслаждаться игрой и ощущать любовь болельщиков. Знаю, что это могут быть мои последние матчи. Хочу успешно завершить этот год и двигаться шаг за шагом», - передает слова 37-летнего нападающего газета Marca.