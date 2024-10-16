Месси высказался после победы Аргентины 6:0

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал крупную победу над командой Боливии в матче отбора чемпионата мира – 2026. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «альбиселесте».

«Очень хотел сыграть в Аргентине. Меня радует поддержка наших болельщиков, тесная связь команды с народом страны. С таким же настроем мы будем двигаться дальше», - оставил сообщение нападающий в социальных сетях.

Напомним, что в прошедшей встрече 37-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. После десяти туров Аргентина с 22 баллами занимает первое место в таблице.