Минувшей ночью состоялся матч отбора чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Перу. Поединок десятого тура завершился крупной победой «селесао» со счетом 4:0.
Двумя забитыми мячами в составе бразильской команды отметился Рафинья. Еще по мячу забили Перейра и Энрике.
Протокол игры
|(1:0) Рафинья Диас38'
|(2:0) Рафинья Диас54'
|(3:0) Перейра Андреас71'
|(4:0) Энрике Луис IX74'
Эдерсон Мораес•Вандерсон V 83' •Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Абнер•Жерсон Сантос•Гимараэс Бруно 79' (Андре ( 79' ) •Савио III 69' (Энрике Луис IX ( 69' ) •Рафинья Диас 78' (Перейра Матеус ( 78' ) •Родриго 69' (Перейра Андреас ( 69' ) •Жезус Игор 78' (Эндрик II ( 78' )
Гальесе Педро 45' •Араухо Мигель•Самбрано Очандарте 55' •Кальенс Александр•Адвинкула Луис 73' (Гримальдо Жоао ( 73' ) •Вильдер Картахена 68' •Кастильо Хесус 48' 57' (Сонне Оливер ( 57' ) •Пенья Серхио 78' (Мурругарра Хорхе ( 78' ) •Лопес Маркос•Рейна Брайан 8' 57' (Рамос Луис ( 57' ) •Флорес Эдисон 73' (Поло Энди ( 73' )
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