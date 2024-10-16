Бразилия разгромила Перу, Рафинья сделал дубль

Минувшей ночью состоялся матч отбора чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Перу. Поединок десятого тура завершился крупной победой «селесао» со счетом 4:0.

Двумя забитыми мячами в составе бразильской команды отметился Рафинья. Еще по мячу забили Перейра и Энрике.