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Чемпионат мира 2026

Бразилия разгромила Перу, Рафинья сделал дубль

16 Октября 2024 • 07:38 Комментировать
Бразилия
4:0
Перу

Минувшей ночью состоялся матч отбора чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Перу. Поединок десятого тура завершился крупной победой «селесао» со счетом 4:0.

Двумя забитыми мячами в составе бразильской команды отметился Рафинья. Еще по мячу забили Перейра и Энрике.

Протокол игры  
Бразилия4:0Перу
(1:0) Рафинья Диас38'  
(2:0) Рафинья Диас54'  
(3:0) Перейра Андреас71'  
(4:0) Энрике Луис IX74'  
Эдерсон МораесВандерсон V   83' Маркиньос МаркосГабриэль дос СантосАбнерЖерсон СантосГимараэс Бруно   79' (Андре (   79' ) Савио III   69' (Энрике Луис IX (   69' ) Рафинья Диас   78' (Перейра Матеус (   78' ) Родриго   69' (Перейра Андреас (   69' ) Жезус Игор   78' (Эндрик II (   78' )
Запасные: Бруно ФабрисиоМартинелли ГабриэлДанило ЛуисТеллес АлексБералдо ЛукасВевертон ПерейраБенто Крепски
Гальесе Педро   45' Араухо МигельСамбрано Очандарте   55' Кальенс АлександрАдвинкула Луис   73' (Гримальдо Жоао (   73' ) Вильдер Картахена   68' Кастильо Хесус   48'   57' (Сонне Оливер (   57' ) Пенья Серхио   78' (Мурругарра Хорхе (   78' ) Лопес МаркосРейна Брайан   8'   57' (Рамос Луис (   57' ) Флорес Эдисон   73' (Поло Энди (   73' )
Запасные: Корсо АльдоКиспе ПьероРомеро Диего IIКалькатерра ОрасиоКаседа КарлосАбрам Луис
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