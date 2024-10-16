Хет-трик и дубль по ассистам Месси: Аргентина вынесла соперника 6:0

В матче квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на своем поле принимала национальную команду Боливии. Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу «альбиселесте». Стоит отметить, что в составе аргентинцев хет-триком и двумя ассистами отметился нападающий Лионель Месси.
Аргентинская сборная набрала 22 балла и продолжает занимать первое место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель19'
|(2:0) Мартинес Лаутаро43'
|(3:0) Альварес Хулиан45'
|(4:0) Альмада Тьяго69'
|(5:0) Месси Лионель84'
|(6:0) Месси Лионель86'
Рульи Херонимо•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас 73' (Пас Николас ( 73' ) •Тальяфико Николас•Де Пауль Родриго 65' (Паласиос Эсекиэль ( 65' ) •Фернандес Энцо•Макаллистер Алексис 66' (Паредес Леандро ( 66' ) •Месси Лионель•Мартинес Лаутаро 73' (Мартинес Лисандро ( 73' ) •Альварес Хулиан 65' (Альмада Тьяго ( 65' )
Вискарра Гильермо•Акин Луис•Суарес Марсело•Сагредо Хосе•Медина Даниэль•Фернандес Роберто II 67' (Пас Луис ( 67' ) •Терсерос Мигель 67' (Чавес Лукас ( 67' ) •Матеус Робсон 80' (Террасас Адалид ( 80' ) •Вильямиль Габриэль•Вака Рамиро•Альгараньяс Кармело 76' 79' (Монтейро Энцо ( 79' )
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