Хет-трик и дубль по ассистам Месси: Аргентина вынесла соперника 6:0

В матче квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины на своем поле принимала национальную команду Боливии. Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу «альбиселесте». Стоит отметить, что в составе аргентинцев хет-триком и двумя ассистами отметился нападающий Лионель Месси.

Аргентинская сборная набрала 22 балла и продолжает занимать первое место в турнирной таблице.