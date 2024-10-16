Месси оформил 1+2 за один тайм в матче Аргентина – Боливия

Нападающий Лионель Месси поучаствовал в трёх голах сборной Аргентины в поединке с Боливией.

«Альбиселесте» трижды огорчили соперников в первом тайме отборочного матча чемпионата мира, и во всех трёх забитых мячах принял непосредственное участие 37-летний футболист «Интер Майами». На 19-й минуте Месси открыл счёт, отличившись самостоятельно, а на 43-й и 48-й ассистировал Лаутаро Мартинесу и Хулиану Альваресу соответственно.

В активе Месси теперь четыре забитых мяча и два голевых паса в рамках южноамериканской квалификации ЧМ-2026.

Следить за событиями встречи Аргентина – Боливия можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.