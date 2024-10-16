Месси забил 110-й гол за сборную Аргентины

Лионель Месси открыл счёт в матче сборных Аргентины и Боливии.

37-летний форвард поразил ворота на 19-й минуте отборочного поединка чемпионата мира – 2026. Для футболиста «Интер Майами» это 110-й гол за национальную команду в 188 матчах. Примечательно также, что Месси забил за «альбиселесте» впервые с 10 июля – тогда аргентинцы одолели соперников из Канады в полуфинале Кубка Америки.

Лионель Месси занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров южноамериканской квалификации ЧМ-2026 с четырьмя точными ударами. Выше располагается только уругваец Дарвин Нуньес, отличившийся пять раз.