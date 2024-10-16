Месси и Лаутаро – в старте сборной Аргентины на матч с Боливией

Лионель Месси снова выйдет в стартовом составе сборной Аргентины.

Футболист «Интер Майами» сыграет в атаке с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Трио полузащитников составят Родриго де Пауль, Энцо Фернандес и Алексис Макаллистер, места в защите займут Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро и Науэль Молина, вратарём будет Херонимо Рульи.

В настоящий момент аргентинцы возглавляют таблицу южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 19 набранными очками после девяти проведённых встреч. Столько же баллов на счету Колумбии, которая провела на одну игру больше.