Хамес возглавил список лучших ассистентов южноамериканской квалификации ЧМ-2026

Полузащитник Хамес Родригес снова ярко проявил себя в матче за сборную Колумбии.

33-летний футболист помог команде обыграть соперников из Чили в отборочном матче ЧМ-2026 (4:0), отметившись результативной передачей. В активе атакующего хавбека «Райо Вальекано» теперь четыре голевых паса в рамках южноамериканского квалификационного турнира – лучший показатель. Вторую строчку делят Неймар, Мойсес Кайседо, Николас де ла Крус и Роберто Фернандес – у них по три ассиста.

Сборная Колумбии сравнялась по набранным очкам с Аргентиной, возглавляющей турнирную таблицу отборочного этапа чемпионата мира, однако у «альбиселесте» остаётся один матч в запасе.