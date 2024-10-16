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Тухель получит бонус, если выиграет ЧМ-2026 со сборной Англии

16 Октября 2024 • 00:29 Комментировать
Греция
...
Англия
14.11 22:45

Будущий главный тренер сборной Англии Томас Тухель получит бонус за триумф на предстоящем чемпионате мира.

Как стало известно чуть раньше, Футбольная ассоциация Англии договорилась с 51-летним рулевым о контракте сроком до полтора года. Официальное подтверждение запланировано на вторник. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, в соглашении предусмотрен отдельный пункт, гарантирующий немецкому наставнику дополнительные выплаты в случае победы «трёх львов» на чемпионате мира в 2026 году, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Англичане выигрывали мундиаль однажды в истории – в 1966 году, когда турнир проходил в родных для них стенах.

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