Стало известно, когда состоится товарищеский матч между сборными России и Сирии.

По информации «ВсеПроСпорт», контрольный поединок пройдет в Волгограде 18-го, а не 19 ноября, как сообщалось ранее. Утверждается, что в городе уже стартовала подготовка к игре.

Ожидается, что в ноябре сборная России проведет два товарищеских матча — против Сирии и Брунея.

Напомним, в ноябре 2023 года подопечные Валерия Карпина уже приезжали в Волгоград и проводили там товарищеский матч против Кубы. Игра между командами завершилась крупной победой россиян со счетом 8:0. Отметим, что все голы тогда забили разные футболисты.