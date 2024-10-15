Пенальти Шукурова и удаление Салмеена: сборная Узбекистана додавила ОАЭ в игре 11 на 10

Сборные Узбекистана и ОАЭ сошлись в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч группового этапа состоялся 15 октября в Ташкенте.

Элдор Шомуродов, Аббос Файзуллаев и компания продолжают свой путь на чемпионат мира 2026 года. Пока у Узбекистана всё хорошо – добрались уже до третьего отборочного раунда, третий раз за год сыграли вничью с Ираном и вместе с ним же лидируют в группе. А догоняют их как раз ОАЭ, пожаловавшие в гости в Ташкент в рамках четвёртого тура.

Гости показали себя очень достойно, владение мячом конечно отдали, но на контратаках выглядели даже опаснее более звёздного соперника. Первый момент тоже создали футболисты из ОАЭ: Альгассани вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил в ближний угол – немного не попал в створ.

Узбекистан усилиями Шомуродова и Файзуллаева атаковал чаще, однако долго не создавал остроты. Не хватало скоростей и неожиданных решений. После навеса Аббосбека Элдор всё-таки смог пробить головой из центра штрафной площади, но мяч прошёл рядом со штангой. И больше ничего не получалось у хозяев.

Зато Эмираты опять жалили в быстрых выпадах. Заброс из глубины Альхаммади превратился в отличную передачу. Аль-Маазми выскочил на мяч, опередил зазевавшихся голкипера с защитником и перебросил обоих. Правда, перебросил и ворота. Узбеки отвечали в долгих позиционных атаках, в завершении одной из которых Шукуров мог забивать с угла вратарской, но пробил сильно левее створа.

Своего соперника Узбекистан всё-таки додавил, и очень ему в этом помог неосмотрительный подкат Салмеена. Невероятно кровожадный прыжок в ноги Насруллаеву он совершил недалеко от углового флага. Арбитр моментально поднял красную карточку и даже не сомневался в своём решении. А ещё через десять минут рефери вновь оказался в центре внимания.

ОАЭ всеми способами отбивался в меньшинстве, так Альхаммади рукой остановил мяч после удара Абдулхаликова через себя. Рефери указал на «точку». Под проливным дождём Шукуров пробил с 11 метров не очень уверенно, но мяч от штанги влетел в сетку – 1:0. Этот гол остался единственным и победным для Узбекистана.

В концовке уставшие футболисты вообще ничего не продемонстрировали, не помогли и восемь добавленных минут, и игра 11 на 10.