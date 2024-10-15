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Пенальти Шукурова и удаление Салмеена: сборная Узбекистана додавила ОАЭ в игре 11 на 10

15 Октября 2024 • 19:01 Комментировать
Узбекистан
1:0
ОАЭ

Сборные Узбекистана и ОАЭ сошлись в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч группового этапа состоялся 15 октября в Ташкенте.

Протокол игры  
Узбекистан1:0ОАЭ
(1:0) Шукуров Отабек76'  
Юсупов УткирАликулов ХусниддинХусанов АбдукодирАбдуллаев Абдулла II 70' (Абдухаликов Бобур ( 70') Тургунбаев Азизбек 60' (Алиджанов Хожиакбар ( 60') Насруллаев ШерзодХамробеков ОдилжонШукуров ОтабекФайзуллаев Аббосбек 90' (Эркинов Хожимат ( 90') Машарипов ДжалолиддинШомуродов Элдор
Запасные: Диёр ХолматовХамралиев МухаммадкодирЭшмурадов УмарЭргашев БотиралиСайфиев ФаррухНематов АбдувохидМозговой АкмалИскандеров Джамшид
Еиса ХалидАлдханхани Халед IIАльхаммади ХалифаАль-Аттас МохамедИдрисс Абдуллах 83' (Хант Маккензи ( 83') Салмеен Абдулла  65'Мелони Маркус 83' (Салех Али ( 83') Аль-Маазми ХарибАль-Зааби Тахнун 70' (Фаиз Исам ( 70') Альгассани ЯхьяКанедо Кайо 70' (Бруно Сориано ( 70')
Запасные: Таухид ХаледСултан ЗаедБадр ФахадАль-Балуши АлиАли ХасифХашеми Халид
15 октября.
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Элдор Шомуродов, Аббос Файзуллаев и компания продолжают свой путь на чемпионат мира 2026 года. Пока у Узбекистана всё хорошо – добрались уже до третьего отборочного раунда, третий раз за год сыграли вничью с Ираном и вместе с ним же лидируют в группе. А догоняют их как раз ОАЭ, пожаловавшие в гости в Ташкент в рамках четвёртого тура.

Гости показали себя очень достойно, владение мячом конечно отдали, но на контратаках выглядели даже опаснее более звёздного соперника. Первый момент тоже создали футболисты из ОАЭ: Альгассани вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил в ближний угол – немного не попал в створ.

Узбекистан усилиями Шомуродова и Файзуллаева атаковал чаще, однако долго не создавал остроты. Не хватало скоростей и неожиданных решений. После навеса Аббосбека Элдор всё-таки смог пробить головой из центра штрафной площади, но мяч прошёл рядом со штангой. И больше ничего не получалось у хозяев.

Зато Эмираты опять жалили в быстрых выпадах. Заброс из глубины Альхаммади превратился в отличную передачу. Аль-Маазми выскочил на мяч, опередил зазевавшихся голкипера с защитником и перебросил обоих. Правда, перебросил и ворота. Узбеки отвечали в долгих позиционных атаках, в завершении одной из которых Шукуров мог забивать с угла вратарской, но пробил сильно левее створа.

Своего соперника Узбекистан всё-таки додавил, и очень ему в этом помог неосмотрительный подкат Салмеена. Невероятно кровожадный прыжок в ноги Насруллаеву он совершил недалеко от углового флага. Арбитр моментально поднял красную карточку и даже не сомневался в своём решении. А ещё через десять минут рефери вновь оказался в центре внимания.

ОАЭ всеми способами отбивался в меньшинстве, так Альхаммади рукой остановил мяч после удара Абдулхаликова через себя. Рефери указал на «точку». Под проливным дождём Шукуров пробил с 11 метров не очень уверенно, но мяч от штанги влетел в сетку – 1:0. Этот гол остался единственным и победным для Узбекистана.

В концовке уставшие футболисты вообще ничего не продемонстрировали, не помогли и восемь добавленных минут, и игра 11 на 10.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Оаэ

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Прогноз на точный счёт матча Узбекистан — ОАЭ отбора на чемпионат мира — 15 октября 2024
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Узбекистан — ОАЭ отбора на чемпионат мира — 15 октября 2024
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